На війні загинув 27-річний воїн з Дніпропетровської області Єгор Волошин

Про це повідомляє Павлоградська міська рада.
21 лютого 2024 року, на Донеччині, під час виконання бойового завдання, спрямованого на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії, загинув наш земляк Волошин Єгор Едуардович, 1996 року народження, — сказано у повідомленні.
Чоловік став до лав ТРО з перших днів війни, воював під Бахмутом та вижив у протистоянні з ворогом на Авдіївському коксохімічному заводі.
Як пише “Днепр вечерний”, церемонія прощання відбудеться завтра о 10.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Миколи Леонтовича (колишня Разіна).
Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя.
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