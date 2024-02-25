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На війні загинув 27-річний воїн з Дніпропетровської області Єгор Волошин

Сьогодні 11:23
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На Авдіївському напрямку загинув 27-річний воїн з Павлограда Волошин Єгор Едуардович.

Новости Днепра про На війні загинув 27-річний воїн з Дніпропетровської області Єгор Волошин

Про це повідомляє Павлоградська міська рада.

21 лютого 2024 року, на Донеччині, під час виконання бойового завдання, спрямованого на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії, загинув наш земляк Волошин Єгор Едуардович, 1996 року народження, — сказано у повідомленні.

Чоловік став до лав ТРО з перших днів війни, воював під Бахмутом та вижив у протистоянні з ворогом на Авдіївському коксохімічному заводі.

Як пише “Днепр вечерний”, церемонія прощання відбудеться завтра о 10.00 за адресою: м. Павлоград, вул. Миколи Леонтовича (колишня Разіна).

Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя.

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