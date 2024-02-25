На войне погиб 27-летний воин из Днепропетровской области Егор Волошин

На Авдеевском направлении погиб 27-летний воин из Павлограда Волошин Егор Эдуардович.

Об этом сообщает Павлоградский городской совет.

21 февраля 2024 года, в Донецкой области, во время выполнения боевой задачи, направленной на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, погиб наш земляк Волошин Егор Эдуардович, 1996 года рождения, — говорится в сообщении.

Мужчина стал в ряды ТРО с первых дней войны, воевал под Бахмутом и выжил в противостоянии с врагом на Авдеевском коксохимическом заводе.

Как пишет «Днепр вечерний», церемония прощания состоится завтра в 10.00 по адресу: г. Павлоград, ул. Николая Леонтовича (бывшая Разина).

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и побратимам Героя.

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