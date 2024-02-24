У Дніпрі на Перемозі невідомий розбив вікна у магазині Рошен

Про це повідомив паблік “Хдніпро” у Telegram.
Що стало причиною нападу досі невідомо, як і особа нападника.
Це вже не перший подібний випадок. Нещодавно ми писали про те, що цей самий магазин намагалися підпалити.
Особу чоловіка і його причетність до інших злочинів буде встановлювати поліція.
Зазвичай такі дії кваліфікують за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.
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