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У Кривому Розі пройшла панахида за всіма, чиї життя забрали росіяни

Сьогодні 19:39
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У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пройшла панахида на роковини російської агресії.

Новости Днепра про У Кривому Розі пройшла панахида за всіма, чиї життя забрали росіяни

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.

У другу річницю вторгення понад півсотні людей прийшли згадати полеглих героїв та пересічних українців, – сказано у дописі.

Панахида пройшла за всіма, чиї життя забрали росіяни, пройшла в районі 95-го кварталу.

Люди приносили із собою фотографії загиблих, свічки, лампадки та українські прапори. 

Загиблих вшанували хвилиною мовчання, після чого заспівали також гімн України.

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Новости Днепра про У Кривому Розі пройшла панахида за всіма, чиї життя забрали росіяниУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі пройшла панахида за всіма, чиї життя забрали росіяниРусский

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