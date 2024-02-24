У Кривому Розі пройшла панахида за всіма, чиї життя забрали росіяни

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.
У другу річницю вторгення понад півсотні людей прийшли згадати полеглих героїв та пересічних українців, – сказано у дописі.
Панахида пройшла за всіма, чиї життя забрали росіяни, пройшла в районі 95-го кварталу.
Люди приносили із собою фотографії загиблих, свічки, лампадки та українські прапори.
Загиблих вшанували хвилиною мовчання, після чого заспівали також гімн України.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні ворог вчергове обстрілював Нікопольщину.
Сьогодні у Дніпрі невідомий чоловік розбивав вікна у магазині Рошен.
У Дніпрі автоледі на швидкості влетіла до бару.
21 лютого на Бахмутському напрямку загинув молодший сержант з Дніпропетровської області…