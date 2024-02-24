У Кривому Розі пройшла панахида за всіма, чиї життя забрали росіяни

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пройшла панахида на роковини російської агресії.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.

У другу річницю вторгення понад півсотні людей прийшли згадати полеглих героїв та пересічних українців, – сказано у дописі.

Панахида пройшла за всіма, чиї життя забрали росіяни, пройшла в районі 95-го кварталу.

Люди приносили із собою фотографії загиблих, свічки, лампадки та українські прапори.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання, після чого заспівали також гімн України.

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