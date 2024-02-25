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На Дніпропетровщині сили ППО знищили ворожий безпілотник

Сьогодні 09:55
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Сьогодні вночі сили ППО знищили ворожий безпілотник у Новомосковському районі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сили ППО знищили ворожий безпілотник

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударом опинилась Нікопольщина. 

Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає, – заявив очільник ОВА.

В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно. 

Вчора ми писали про те, що у Кривому Розі пройшла панахида за всіма, чиї життя забрали росіяни.

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