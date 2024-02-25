На Дніпропетровщині сили ППО знищили ворожий безпілотник

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ударом опинилась Нікопольщина.
Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає, – заявив очільник ОВА.
В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.
Вчора ми писали про те, що у Кривому Розі пройшла панахида за всіма, чиї життя забрали росіяни.
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