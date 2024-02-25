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  • У центрі Дніпра невідомий чоловік побив двух хлопців через їх зовнішність

У центрі Дніпра невідомий чоловік побив двух хлопців через їх зовнішність

Сьогодні 15:03
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Вчора у центрі Дніпра невідомий чоловік побив двох хлопців через їх зовнішній вигляд.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Інцидент стався на вулиці Королеви Єлизавети, біля “KFC”.

За попередньою інформацією, чоловік знаходився під дією алкоголю.

Разом із нападником були і його друзі, деякі з них також поводилися агресивно.

Чи зверталися потерпілі до поліції та інші деталі інциденту невідомі.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра невідомий чоловік побив двух хлопців через їх зовнішністьУкраїнська

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