У центрі Дніпра невідомий чоловік побив двух хлопців через їх зовнішність

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Інцидент стався на вулиці Королеви Єлизавети, біля “KFC”.
За попередньою інформацією, чоловік знаходився під дією алкоголю.
Разом із нападником були і його друзі, деякі з них також поводилися агресивно.
Чи зверталися потерпілі до поліції та інші деталі інциденту невідомі.
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