В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины

5 марта во время выполнения боевого задания возле Бахмута Донецкой области погиб боец 93-й бригады с Днепропетровщины Сергей Леонтьев. Ему был 41 год.
Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
Во время срочной службы Сергей был танкистом. Затем он отслужил пять лет на контракте. В апреле 2022 года был призван в ряды ВСУ. Проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный» Яр в должности наводчика. В тот страшный день погиб весь экипаж танка в результате попадания вражеского дрона.
У защитника остались жена и мать.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Героя! Вечная память!
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