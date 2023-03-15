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  • В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины

В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины

Сегодня 13:49
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Светлая память!

Новости Днепра про В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины

5 марта во время выполнения боевого задания возле Бахмута Донецкой области погиб боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины Сергей Леонтьев. Ему был 41 год.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

Во время срочной службы Сергей был танкистом. Затем он отслужил пять лет на контракте. В апреле 2022 года был призван в ряды ВСУ. Проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный» Яр в должности наводчика. В тот страшный день погиб весь экипаж танка в результате попадания вражеского дрона.

У защитника остались жена и мать.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Героя! Вечная память!

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Новости Днепра про В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с ДнепропетровщиныРусский

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