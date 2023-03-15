Может быть в Днепре: полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области

В понедельник, 13 марта, в 8:00 16-летняя Кира Коробко ушла из дома в селе Аджамка Кировоградской области и пропала.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».
Отмечается, что девочка может быть в Днепре.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие черные волосы, серо-зеленые глаза.
Была одета в спортивную куртку горчично-золотого цвета без капюшона, темно-синие или черные брюки с белыми буквами/полосами. На ногах – черные кроссовки на платформе. При себе у нее был небольшой черный квадратный дерматиновый портфель и небольшая черная спортивная сумка.
Особые приметы: шрам на правой руке выше запястья длиной 5 см.
Если вы видели девочку или знаете, где она может быть, позвоните по номерам: (068) 777-0-112, 102.
Важна любая информация!
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