Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии

24 апреля 2021 года на Соборной площади возле ресторана «Артист» неизвестный в упор застрелил водителя автомобиля Toyota, который ехал со своим 4-летним ребенком. Убитым оказался Анар Мамедов.
После двух лет розыска убийцу задержали в москве.
Об этом сообщают СМИ.
Им оказался 29-летний азербайджанец Джаббар Юсифи. Он последние несколько лет скрывался от правоохранителей. В россии его разыскивали по подозрению в незаконном обращении оружия, а Интерпол искал его в рамках расследования дела об убийстве человека в Днепре.
Отмечается, что дорожные инспекторы москвы пытались остановить автомобиль злоумышленника для проверки документов, однако тот проигнорировал их. Правоохранителям пришлось устроить погоню. Подозреваемый выбежал из машины и попытался скрыться во дворах, но после двух предупредительных выстрелов он сдался. Во время задержания у Джаббара был найден пистолет.
Напомним, ранее мы писали, кем был убитый в центре Днепра Анар Мамедов.
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