У танк влучив ворожий дрон: під Бахмутом загинув 41-річний боєць 93-ї бригади із Дніпропетровщини

5 березня під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області загинув боєць 93-ї бригади із Дніпропетровщини Сергій Леонтьєв. Йому був 41 рік.
Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.
Під час строкової служби Сергій був танкістом. Потім він відслужив 5 років на контракті. У квітні 2022 року був призваний до лав ЗСУ. Проходив службу у 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр” на посаді навідника. Того страшного дня загинув весь екіпаж танка в результаті влучання ворожого дрона.
У захисника залишилися дружина та мати.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Героя! Вічна пам’ять!
Читайте також:
Автор:
У суботу, 11 березня, на річці Боковенька у Криворізькому районі…
Сьогодні, 15 березня, на території житлового комплексу «Дніпровська Брама», що…
У Донецькій області в бою загинув старший солдат Кузьмін Олександр…
Зазначається, що смак у такого гриба - на любителя.