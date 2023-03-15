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  • У танк влучив ворожий дрон: під Бахмутом загинув 41-річний боєць 93-ї бригади із Дніпропетровщини

У танк влучив ворожий дрон: під Бахмутом загинув 41-річний боєць 93-ї бригади із Дніпропетровщини

Сьогодні 13:49
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про У танк влучив ворожий дрон: під Бахмутом загинув 41-річний боєць 93-ї бригади із Дніпропетровщини

5 березня під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області загинув боєць 93-ї бригади із Дніпропетровщини Сергій Леонтьєв. Йому був 41 рік.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Під час строкової служби Сергій був танкістом. Потім він відслужив 5 років на контракті. У квітні 2022 року був призваний до лав ЗСУ. Проходив службу у 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр” на посаді навідника. Того страшного дня загинув весь екіпаж танка в результаті влучання ворожого дрона.

У захисника залишилися дружина та мати.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Героя! Вічна пам’ять!

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Новости Днепра про У танк влучив ворожий дрон: під Бахмутом загинув 41-річний боєць 93-ї бригади із ДніпропетровщиниУкраїнська

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