У танк влучив ворожий дрон: під Бахмутом загинув 41-річний боєць 93-ї бригади із Дніпропетровщини

Світла пам'ять!

5 березня під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області загинув боєць 93-ї бригади із Дніпропетровщини Сергій Леонтьєв. Йому був 41 рік.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Під час строкової служби Сергій був танкістом. Потім він відслужив 5 років на контракті. У квітні 2022 року був призваний до лав ЗСУ. Проходив службу у 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр” на посаді навідника. Того страшного дня загинув весь екіпаж танка в результаті влучання ворожого дрона.

У захисника залишилися дружина та мати.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Героя! Вічна пам’ять!

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