Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся

Об этом сообщили в районном управлении полиции Днепра.

Так, по данным полицейских, преступление произошло утром 13 марта. Вблизи одного из магазинов на улице Киевской между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого 45-летний нападающий ударил ножом в живот своего собеседника. После этого он скрылся с места происшествия.

50-летнего пострадавшего нашли и отправили в городскую больницу. Правоохранителям удалось найти преступника. При задержании у него изъяли нож.

14 марта следственные отделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об аресте. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.