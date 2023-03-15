Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся

Об этом сообщили в районном управлении полиции Днепра.
Так, по данным полицейских, преступление произошло утром 13 марта. Вблизи одного из магазинов на улице Киевской между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого 45-летний нападающий ударил ножом в живот своего собеседника. После этого он скрылся с места происшествия.
50-летнего пострадавшего нашли и отправили в городскую больницу. Правоохранителям удалось найти преступника. При задержании у него изъяли нож.
14 марта следственные отделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об аресте. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Москве задержан убийца днепровского бизнесмена Анара Мамедова. Мужчину убили два года назад, это произошло напротив ресторана «Артист».
Читайте также:
Автор:
Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в…
Через два года убийцу нашли.
В Днепре вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП год назад.
В Днепре снова будут бесплатно стерилизовывать животных из частного сектора.
Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в Гааге была создана Международная организация потребителей, а в 1983 году Генасамблея ООН установила 15 марта как День защиты прав потребителей.
Правоохранители ищут девочку, но им нужна помощь!
В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину, чтобы совместно подать заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.
Через два года убийцу нашли.
В Днепре вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП год назад.
В Днепре снова будут бесплатно стерилизовывать животных из частного сектора.
Сегодня ночью на улице Сирко произошел пожар.
В одному з сіл Карпівської громади троє маленьких дітей втекли з дому, бо боялися свою п'яну матір.
Сегодня, 15 марта, на территории жилого комплекса «Днепровская брама», что на левом берегу, нашли труп.
Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали за сутки 980 российских оккупантов, таким образом общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило уже 161520 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ, 7 РСЗО и…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!