В среду в Днепре ожидают очередную порцию непогоды: желтый уровень опасности

В среду, 29 ноября, в Днепре и области ожидают очередную порцию непогоды – синоптики Украинского гидрометеорологического центра прогнозируют сильный ветер юго-восточного направления. Порывы достигнут 15-20 м/с.
Отмечается, что уровень опасности – первый, желтый.
Кроме того, ночью и утром возможны сильные дожди.
Температура воздуха в Днепре ночью составит +5°…+3°С, днем +7°…+9°С.
Обязательно берите с собой зонт, тепло одевайтесь и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.
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