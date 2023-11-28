В среду в Днепре ожидают очередную порцию непогоды: желтый уровень опасности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.

Обязательно берите с собой зонт, тепло одевайтесь и берегите себя!

Кроме того, ночью и утром возможны сильные дожди.

В среду, 29 ноября, в Днепре и области ожидают очередную порцию непогоды – синоптики Украинского гидрометеорологического центра прогнозируют сильный ветер юго-восточного направления. Порывы достигнут 15-20 м/с.

Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!

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