В Днепре разоблачили 21-летнюю девушку, которая дважды «минировала» вокзал

Девушке сообщили о подозрении.

3 и 4 ноября в Днепре неизвестные «заминировали» вокзал. Правоохранители проверили объект и прилегающую к нему территорию. Никаких взрывных предметов они не обнаружили.

Позже полицейские выяснили, что к минированию причастна 21-летняя местная жительница. Ранее она уже не раз попадала в поле зрения правоохранителей. Полицейские изъяли у злоумышленницы мобильный телефон, с которого поступали сообщения.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

28 ноября девушке сообщили о подозрении по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажир на вокзале хотел пронести гранаты в поезд.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: