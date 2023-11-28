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  • В Днепре разоблачили 21-летнюю девушку, которая дважды «минировала» вокзал

В Днепре разоблачили 21-летнюю девушку, которая дважды «минировала» вокзал

Сегодня 16:29
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Девушке сообщили о подозрении.

Новости Днепра про В Днепре разоблачили 21-летнюю девушку, которая дважды «минировала» вокзал

3 и 4 ноября в Днепре неизвестные «заминировали» вокзал. Правоохранители проверили объект и прилегающую к нему территорию. Никаких взрывных предметов они не обнаружили.

Позже полицейские выяснили, что к минированию причастна 21-летняя местная жительница. Ранее она уже не раз попадала в поле зрения правоохранителей. Полицейские изъяли у злоумышленницы мобильный телефон, с которого поступали сообщения.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

28 ноября девушке сообщили о подозрении по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Новости Днепра про В Днепре разоблачили 21-летнюю девушку, которая дважды «минировала» вокзал

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажир на вокзале хотел пронести гранаты в поезд.

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Новости Днепра про В Днепре разоблачили 21-летнюю девушку, которая дважды «минировала» вокзалУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разоблачили 21-летнюю девушку, которая дважды «минировала» вокзалРусский

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