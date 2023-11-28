В Днепре разоблачили 21-летнюю девушку, которая дважды «минировала» вокзал

3 и 4 ноября в Днепре неизвестные «заминировали» вокзал. Правоохранители проверили объект и прилегающую к нему территорию. Никаких взрывных предметов они не обнаружили.
Позже полицейские выяснили, что к минированию причастна 21-летняя местная жительница. Ранее она уже не раз попадала в поле зрения правоохранителей. Полицейские изъяли у злоумышленницы мобильный телефон, с которого поступали сообщения.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
28 ноября девушке сообщили о подозрении по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажир на вокзале хотел пронести гранаты в поезд.
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