На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать

В Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.

Днепр и область задел циклон с юга, который принес метель и сильный ветер. Однако он уже идет на убыль, об этом сообщает глава областного метеоцентра Василий Гринчак, пишет Суспільне.

По словам специалистов, в области ночью были заморозки до минус 4 градусов, ветер скоростью 23 метра в секунду, также прошел мокрый снег. Сейчас на регион идет новый циклон, на этот раз с юго-запада, который принесет потепление и дожди.

Гринчак говорит, что для этого сезона характерны резки изменения погоды, так что бурные метеотанцы продлятся еще минимум неделю.

Это время года вообще богато столь частыми изменениями погодных условий, в связи с прохождением активных циклонов, – рассказал Василий Гринчак.

30 ноября и 1 декабря в регионе без существенных осадков. Днем до +6. 2 и 3 декабря, когда придет новый циклон — будет дождливо, а днем будет от 5 до 10 градусов тепла.

Напомним, из-за урагана на проспекте Гагарина упала 10-метровая елка, а в области более 150 населенных пунктов были без света.

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