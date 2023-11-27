Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать

На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать

Сегодня 20:03
просмотров

В Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.

Новости Днепра про На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать

Днепр и область задел циклон с юга, который принес метель и сильный ветер. Однако он уже идет на убыль, об этом сообщает глава областного метеоцентра Василий Гринчак, пишет Суспільне.

По словам специалистов, в области ночью были заморозки до минус 4 градусов, ветер скоростью 23 метра в секунду, также прошел мокрый снег. Сейчас на регион идет новый циклон, на этот раз с юго-запада, который принесет потепление и дожди.

Гринчак говорит, что для этого сезона характерны резки изменения погоды, так что бурные метеотанцы продлятся еще минимум неделю.

Это время года вообще богато столь частыми изменениями погодных условий, в связи с прохождением активных циклонов, – рассказал Василий Гринчак.

30 ноября и 1 декабря в регионе без существенных осадков. Днем до +6. 2 и 3 декабря, когда придет новый циклон — будет дождливо, а днем будет от 5 до 10 градусов тепла.

Напомним, из-за урагана на проспекте Гагарина упала 10-метровая елка, а в области более 150 населенных пунктов были без света.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждатьУкраїнська Новости Днепра про На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждатьРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны
Новости Днепра
Сегодня 22:05
Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны

Вблизи Днепра хотят расширить заповедник.

В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он
Новости Днепра
Сегодня 21:23
В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он

В Днепре обустроили поднятый перекресток.

В Днепре на остановке загорелся автомобиль
Новости Днепра
Сегодня 20:42
В Днепре на остановке загорелся автомобиль

На временной остановке загорелся автомобиль.

Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда
Новости Днепра
Сегодня 19:37
Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда

Стало известно, сколько ориентировочно "съедает" денег аренда квартиры.

Последние новости

Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны
Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны

Вблизи Днепра хотят расширить заповедник.

Сегодня 22:05
1
просмотров
В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он
В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он

В Днепре обустроили поднятый перекресток.

Сегодня 21:23
1
просмотров
В Днепре на остановке загорелся автомобиль
В Днепре на остановке загорелся автомобиль

На временной остановке загорелся автомобиль.

Сегодня 20:42
1
просмотров
Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда
Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда

Стало известно, сколько ориентировочно "съедает" денег аренда квартиры.

Сегодня 19:37
3
просмотров
В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)
В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)

К счастью, хрустальными их сделала не непогода!

Сегодня 19:14
8
просмотров
В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят
В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят

В Днепре продается барельеф Петровского.

Сегодня 18:42
3
просмотров
В Днепре Пушкина на фасаде музея «Литературное Приднепровье» закрыли картиной выдающейся художницы (ФОТО)
В Днепре Пушкина на фасаде музея «Литературное Приднепровье» закрыли картиной выдающейся художницы (ФОТО)

В Днепре продолжают избавляться от деятелей, связанных с россией.

Сегодня 18:06
3
просмотров
Как в Днепре вернуть билет на поезд онлайн или на кассе: сколько средств вернут, если поезд уже уехал
Как в Днепре вернуть билет на поезд онлайн или на кассе: сколько средств вернут, если поезд уже уехал

В жизни бывают ситуации, когда планы внезапно меняются и поездку на поезде, билет на который был куплен заранее, приходится отменять. Тогда, чтобы деньги не пропали, можно и нужно вернуть купленный билет обратно.

Сегодня 18:06
4
просмотров
В Каменском ногу 21-летнего работника затянуло в работающий механизм
В Каменском ногу 21-летнего работника затянуло в работающий механизм

В Каменском на Днепропетровщине травмировался работник.

Сегодня 17:47
3
просмотров
Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)
Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

В небе над Днепром был замечен "солнечный столб".

Сегодня 17:14
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх