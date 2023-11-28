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  • В Каменском 11-летняя девочка позвонила в полицию и сказала, что планирует самоубийство

В Каменском 11-летняя девочка позвонила в полицию и сказала, что планирует самоубийство

Сегодня 15:36
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Правоохранители проверяют причины и обстоятельства, которые принудили ребенка к такому шагу.
Новости Днепра про В Каменском 11-летняя девочка позвонила в полицию и сказала, что планирует самоубийство

Фото условное.

Вечером 26 ноября инспектору ювенальной превенции Дарьи Долгополой позвонила 11-летняя девочка. Как выяснилось, инспектор ранее оставила несовершеннолетний свой номер и предложила обращаться, если будет нужно. Девочка сказала, что планирует совершить самоубийство – прыгнуть с крыши 14-этажного дома.

Во время общения полицейская поняла, что ребенок находится в подавленном состоянии. Она сообщила об этом факте коллегам – и они вместе выехали на место происшествия.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Инспектор Дарья постоянно находилась на телефонной связи с девочкой, она успокоила ее и уговорила спуститься к правоохранителям.

Подростка доставили в медицинское учреждение и оставили под наблюдением врачей. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Правоохранители проверяют причины и обстоятельства, которые принудили ребенка к такому шагу.

Уважаемые родители и опекуны! Поддерживайте дружеские отношения в общении с детьми, уделяйте внимание их заботам и проблемам. Всегда с пониманием относитесь к решению детских проблем, чтобы в дальнейшем ребенок хотел вам доверять и понимал, что именно рядом с вами он находится в безопасности. Если вы замечаете какие-либо признаки стресса, беспокойства или плохого самочувствия у вашего ребенка, обязательно обращайтесь за профессиональной помощью, – призывают правоохранители.

Новости Днепра про В Каменском 11-летняя девочка позвонила в полицию и сказала, что планирует самоубийство

Дарья Долгополая и ее коллеги.

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Новости Днепра про В Каменском 11-летняя девочка позвонила в полицию и сказала, что планирует самоубийствоУкраїнська Новости Днепра про В Каменском 11-летняя девочка позвонила в полицию и сказала, что планирует самоубийствоРусский

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