В Каменском 11-летняя девочка позвонила в полицию и сказала, что планирует самоубийство

Вечером 26 ноября инспектору ювенальной превенции Дарьи Долгополой позвонила 11-летняя девочка. Как выяснилось, инспектор ранее оставила несовершеннолетний свой номер и предложила обращаться, если будет нужно. Девочка сказала, что планирует совершить самоубийство – прыгнуть с крыши 14-этажного дома.
Во время общения полицейская поняла, что ребенок находится в подавленном состоянии. Она сообщила об этом факте коллегам – и они вместе выехали на место происшествия.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Инспектор Дарья постоянно находилась на телефонной связи с девочкой, она успокоила ее и уговорила спуститься к правоохранителям.
Подростка доставили в медицинское учреждение и оставили под наблюдением врачей. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Правоохранители проверяют причины и обстоятельства, которые принудили ребенка к такому шагу.
Уважаемые родители и опекуны! Поддерживайте дружеские отношения в общении с детьми, уделяйте внимание их заботам и проблемам. Всегда с пониманием относитесь к решению детских проблем, чтобы в дальнейшем ребенок хотел вам доверять и понимал, что именно рядом с вами он находится в безопасности. Если вы замечаете какие-либо признаки стресса, беспокойства или плохого самочувствия у вашего ребенка, обязательно обращайтесь за профессиональной помощью, – призывают правоохранители.
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Александра Лучка
Автор:
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