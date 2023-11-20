В Павлограде в реке утонул мужчина: выпал из резиновой лодки

Вчера вечером, 19 ноября, на линию «101» сообщили, что в Павлограде в реке Самара обнаружено тело человека.
Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что на расстоянии 10 метров от берега возле перевернутой резиновой лодки находится мужчина без признаков жизни.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
ГСЧС-ники достали 53-летнего утопленника и передали его работникам Национальной полиции.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
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