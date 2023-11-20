У Павлограді в річці потонув чоловік: випав з гумового човна

Загиблому було 53 роки.

Учора ввечері, 19 листопада, на лінію “101” повідомили, що у Павлограді в річці Самара виявлено тіло людини.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що на відстані 10 метрів від берега поблизу перекинутого гумового човна знаходиться чоловік без ознак життя.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники дістали 53-річного потопельника та передали його працівникам Національної поліції.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

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