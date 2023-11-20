Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Павлограді в річці потонув чоловік: випав з гумового човна

Сьогодні 07:16
просмотров

Загиблому було 53 роки.

Новости Днепра про У Павлограді в річці потонув чоловік: випав з гумового човна

Учора ввечері, 19 листопада, на лінію “101” повідомили, що у Павлограді в річці Самара виявлено тіло людини.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що на відстані 10 метрів від берега поблизу перекинутого гумового човна знаходиться чоловік без ознак життя.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники дістали 53-річного потопельника та передали його працівникам Національної поліції.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Читайте також:

Новости Днепра про У Павлограді в річці потонув чоловік: випав з гумового човнаУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Березинській собака покусав жінку з дитиною на руках
Новини Дніпра
Сьогодні 08:04
У Дніпрі на Березинській собака покусав жінку з дитиною на руках

Днями у Дніпрі на вулиці Березинській стався жахливий випадок.

У Дніпрі на Набережній Перемоги з пожежі врятували п’ять людей
Новини Дніпра
Вчора 13:17
У Дніпрі на Набережній Перемоги з пожежі врятували п’ять людей

Сьогодні зранку у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги горіла квартира.

На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі виявили чоловіка без ознак життя
Новини Дніпра
Вчора 10:57
На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі виявили чоловіка без ознак життя

Сьогодні вранці на вулиці Соломії Крушельницької міста Першотравенськ сталася пожежа.

На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартирі
Новини Дніпра
18.11.2023 18:06
На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартирі

Сьогодні, близько 15 години, на вулиці 9-травня Заводського району міста…

Наверх