В Павлограде просят о помощи в поисках 58-летнего мужчины, пропавшего 10 дней назад

В Павлограде ищут 58-летнего мужчину.

Полицейские Павлограда разыскивают 58-летнего Александра Дегтярева

Как стало известно правоохранителям, 9 апреля около 13.00 мужчина ушел из дома и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 170см, среднего телосложения, лысый, имеет усы.

Был одет в день исчезновения: светло-коричневая футболка, синие джинсы, черные кроссовки, синяя кепка.

При себе имел паспорт и мобильный телефон, а также светло-зеленый рюкзак и сумку в клетку.

Если вам известна любая информация о местонахождении Дегтярева Александра Владимировича, 1965 года рождения, просим сообщить в Павлоградский районный отдел полиции или по телефонам: 066 345 58 97, 102.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: