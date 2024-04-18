В Павлограде просят о помощи в поисках 58-летнего мужчины, пропавшего 10 дней назад

Полицейские Павлограда разыскивают 58-летнего Александра Дегтярева
Как стало известно правоохранителям, 9 апреля около 13.00 мужчина ушел из дома и в настоящее время его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 170см, среднего телосложения, лысый, имеет усы.
Был одет в день исчезновения: светло-коричневая футболка, синие джинсы, черные кроссовки, синяя кепка.
При себе имел паспорт и мобильный телефон, а также светло-зеленый рюкзак и сумку в клетку.
Если вам известна любая информация о местонахождении Дегтярева Александра Владимировича, 1965 года рождения, просим сообщить в Павлоградский районный отдел полиции или по телефонам: 066 345 58 97, 102.
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