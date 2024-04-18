У Павлограді просять про допомогу в пошуках 58-річного чоловіка, який зник 10 днів тому

У Павлограді шукають 58-річного чоловіка.

Поліцейські Павлограда розшукують 58-річного Олександра Дегтярьова

Як стало відомо правоохоронцям, 9 квітня близько 13.00 чоловік пішов з дому та на теперішній час його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 170см, середньої статури, лисий, має вуса.

Був одягнений у день зникнення: світло-коричнева футболка, сині джинси, чорні кросівки, синя кепка.

При собі мав паспорт і мобільний телефон, а також світло-зелений рюкзак та сумку у клітинку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Дегтярьова Олександра Володимировича, 1965 року народження, просимо повідомити до Павлоградського районного відділу поліції або за телефонами : 066 345 58 97, 102.

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