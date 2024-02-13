В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)

Фото было сделано 8 февраля!

До календарной весны еще больше двух недель, но природа уже начинает оживать. Так, в Кривом Роге в одном из дворов зацвели первые подснежники.

Об этом сообщила Елена Игоревна в ФБ-сообществе «Природа Криворожья».

Пусть на календаре еще февраль. Пусть фото сделаны и не в дикой природе, а в одном из дворов города, но если коротко, весна уже спешит к нам! Думаю, никто не будет против публикации этой фотографии. Подснежник. 8.02.2024. Металлургический район, – подписала горожанка фото.

Отметим, в Украине подснежники под охраной, поэтому они занесены в Красную книгу. Обычно эти растения начинают цвести в конце зимы – в начале весны.

Напомним, ранее мы писали, что из-за аномального тепла во дворах Днепра расцвели стокротки (ФОТО).

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