Весна поспішає: в одному з міст Дніпропетровщини вже зацвіли перші підсніжники (ФОТО)

До календарної весни ще більше ніж два тижні, але природа вже починає оживати. Так, у Кривому Розі в одному із дворів зацвіли перші підсніжники.
Про це повідомила Олена Ігорівна у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя”.
Нехай на календарі ще лютий. Нехай фото зроблено і не в дикій природі, а в одному з дворів міста, але якщо коротко, то весна вже поспішає до нас! Думаю, ніхто не буде проти публікації цієї фотографії. Підсніжник. 8.02.2024. Металургійний район, – підписала містянка фото.
Зазначимо, в Україні підсніжники під охороною, тому їх занесено до Червоної книги. Зазвичай ці рослини починають квітнути наприкінці зими – на початку весни.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через аномальне тепло в дворах Дніпра розквітли стокротки (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Усього в аварії постраждали троє людей.
У судовому засіданні священнослужитель свою вину не визнав.
Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину.
У крові чоловіка було 2,28 проміле алкоголю.