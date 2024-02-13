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  • Весна поспішає: в одному з міст Дніпропетровщини вже зацвіли перші підсніжники (ФОТО)

Весна поспішає: в одному з міст Дніпропетровщини вже зацвіли перші підсніжники (ФОТО)

Сьогодні 15:51
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Фото було зроблене 8 лютого!
Новости Днепра про Весна поспішає: в одному з міст Дніпропетровщини вже зацвіли перші підсніжники (ФОТО)

Фото умовне.

До календарної весни ще більше ніж два тижні, але природа вже починає оживати. Так, у Кривому Розі в одному із дворів зацвіли перші підсніжники.

Про це повідомила Олена Ігорівна у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя”.

Нехай на календарі ще лютий. Нехай фото зроблено і не в дикій природі, а в одному з дворів міста, але якщо коротко, то весна вже поспішає до нас! Думаю, ніхто не буде проти публікації цієї фотографії. Підсніжник. 8.02.2024. Металургійний район, – підписала містянка фото.

Новости Днепра про Весна поспішає: в одному з міст Дніпропетровщини вже зацвіли перші підсніжники (ФОТО)

Зазначимо, в Україні підсніжники під охороною, тому їх занесено до Червоної книги. Зазвичай ці рослини починають квітнути наприкінці зими – на початку весни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через аномальне тепло в дворах Дніпра розквітли стокротки (ФОТО).

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Новости Днепра про Весна поспішає: в одному з міст Дніпропетровщини вже зацвіли перші підсніжники (ФОТО)Українська

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