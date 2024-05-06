Відключення газу в Дніпрі з 6 по 9 травня: адреси

За інформацією від Дніпровської філії «Газмережі», у період з 6 по 9 травня у Дніпровському районі та Дніпрі на газпроводі будуть проводитися ремонтні роботи.

Адреси відключення:

6 травня:

•вул. Галини Мазепи, 75;

•вул. Криворізька, 14А;

•вул. Національної Гвардії, 17.

7 травня:

•вул. Князя Ярослава Мудрого, 29;

•вул. Каруни, 121.

8 травня:

•пр. Науки, 5;

•вул. Каруни, 113;

•вул. Незалежності, 14.

9 травня:

•вул. Мічуріна, 4;

•вул. Кременна, 15.



Зверніть увагу! Згідно вимог пункту 7.17 Правил безпеки систем газопостачання, після закінчення регламентних робіт споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газорозподільної компанії в кожне приміщення задля зовнішнього огляду газового обладнання та об’єктів систем газопостачання. Без контрольного опресування пуск газу в газопровід не допускається.

Повний графік відключень на травень дивіться тут.

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