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Відключення газу в Дніпрі з 6 по 9 травня: адреси

Сьогодні 11:16
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За інформацією від Дніпровської філії «Газмережі», у період з 6 по 9 травня у Дніпровському районі та Дніпрі на газпроводі будуть проводитися ремонтні роботи.

Адреси відключення:
6 травня:
•вул. Галини Мазепи, 75;
•вул. Криворізька, 14А;
•вул. Національної Гвардії, 17.
7 травня:
•вул. Князя Ярослава Мудрого, 29;
•вул. Каруни, 121.
8 травня:
•пр. Науки, 5;
•вул. Каруни, 113;
•вул. Незалежності, 14.
9 травня:
•вул. Мічуріна, 4;
•вул. Кременна, 15.

Новости Днепра про Відключення газу в Дніпрі з 6 по 9 травня: адреси
Зверніть увагу! Згідно вимог пункту 7.17 Правил безпеки систем газопостачання, після закінчення регламентних робіт споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газорозподільної компанії в кожне приміщення задля зовнішнього огляду газового обладнання та об’єктів систем газопостачання. Без контрольного опресування пуск газу в газопровід не допускається.
Повний графік відключень на травень дивіться тут.

Новости Днепра про Відключення газу в Дніпрі з 6 по 9 травня: адресиУкраїнська Новости Днепра про Відключення газу в Дніпрі з 6 по 9 травня: адресиРусский

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