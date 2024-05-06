Відключення газу в Дніпрі з 6 по 9 травня: адреси

Адреси відключення:
6 травня:
•вул. Галини Мазепи, 75;
•вул. Криворізька, 14А;
•вул. Національної Гвардії, 17.
7 травня:
•вул. Князя Ярослава Мудрого, 29;
•вул. Каруни, 121.
8 травня:
•пр. Науки, 5;
•вул. Каруни, 113;
•вул. Незалежності, 14.
9 травня:
•вул. Мічуріна, 4;
•вул. Кременна, 15.
Ердем Альона
Зверніть увагу! Згідно вимог пункту 7.17 Правил безпеки систем газопостачання, після закінчення регламентних робіт споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газорозподільної компанії в кожне приміщення задля зовнішнього огляду газового обладнання та об’єктів систем газопостачання. Без контрольного опресування пуск газу в газопровід не допускається.
Повний графік відключень на травень дивіться тут.
Автор:
Інцидент стався на турбазі у селі Мар'янівка.
Загалом Дніпропетровщину представлятимуть семеро атлетів.
Будьте обережні!
Важлива будь-яка інформація!