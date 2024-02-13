Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У ботсаду Дніпра анонсували останню робочу суботу у лютому: коли саме

Сьогодні 13:54
просмотров

24 лютого ботсад ДНУ буде чекати відвідувачів!

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра анонсували останню робочу суботу у лютому: коли саме

У ботанічному саду Дніпровського національного університету анонсували останню робочу суботу у лютому – двері для відвідувачів відчинять 24 числа з 10:00 до 15:00.

Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ.

На гостей будуть чекати прогулянки садом, експозиційною оранжереєю, виробничою теплицею. Також можна буде скуштувати традиційний чай та придбати рослини, сувеніри. 

Не пропустіть нагоди прогулятися садом та завітати до експозиційної оранжереї. Затримайтесь у виробничій теплиці, щоб зробити пам’ятне фото у фотозоні, придбати рослинку або зробіть подарунок близьким на нашому майстер-класі. Також на вас чекає традиційний чай та сувенірна крамниця. До зустрічі! – йдеться у повідомленні ботсаду.

Зазначимо, вхідний квиток для дорослих коштує 45 грн, для дітей – 15 грн, також є пільги для переселенців!

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра анонсували останню робочу суботу у лютому: коли саме

Читайте також:

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра анонсували останню робочу суботу у лютому: коли самеУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Нікопольському районі озвіріла від холоду і голоду лисиця напала на матір з двома дітьми
Новини Дніпра
Сьогодні 14:03
У Нікопольському районі озвіріла від холоду і голоду лисиця напала на матір з двома дітьми

У Нікопольському районі лисиця накинулася на жінку.

Замість газу в трубах – вода: у Дніпрі сусід залишив весь під’їзд без блакитного палива
Новини Дніпра
Сьогодні 13:11
Замість газу в трубах – вода: у Дніпрі сусід залишив весь під’їзд без блакитного палива

У Дніпрі чоловік залишив без газу своїх сусідів зі всього…

Кіно – 650 грн, бійка з колишнім  – 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого
Новини Дніпра
Сьогодні 12:18
Кіно – 650 грн, бійка з колишнім  – 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого

У Дніпрі пропонують хлопців на прокат.

Мешканці Дніпра можуть безкоштовно вивчати італійську мову: як саме
Новини Дніпра
Сьогодні 11:57
Мешканці Дніпра можуть безкоштовно вивчати італійську мову: як саме

Заняття будуть проводитися кожного вівторка та п'ятниці о 15:00!

Наверх