У ботсаду Дніпра анонсували останню робочу суботу у лютому: коли саме

24 лютого ботсад ДНУ буде чекати відвідувачів!

У ботанічному саду Дніпровського національного університету анонсували останню робочу суботу у лютому – двері для відвідувачів відчинять 24 числа з 10:00 до 15:00.

Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ.

На гостей будуть чекати прогулянки садом, експозиційною оранжереєю, виробничою теплицею. Також можна буде скуштувати традиційний чай та придбати рослини, сувеніри.

Не пропустіть нагоди прогулятися садом та завітати до експозиційної оранжереї. Затримайтесь у виробничій теплиці, щоб зробити пам’ятне фото у фотозоні, придбати рослинку або зробіть подарунок близьким на нашому майстер-класі. Також на вас чекає традиційний чай та сувенірна крамниця. До зустрічі! – йдеться у повідомленні ботсаду.

Зазначимо, вхідний квиток для дорослих коштує 45 грн, для дітей – 15 грн, також є пільги для переселенців!

Читайте також:

Українська

Автор: