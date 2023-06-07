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В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды

Сегодня 10:23
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Вода есть, но ее нужно экономить.

Новости Днепра про В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Жителей Никополя и района просят по возможности сделать запасы воды, но использовать ее экономно.

Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой, так и технической. ОВА работает с АТБ по завозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины сети на территории района. Кто имеет возможность – продолжайте делать запасы воды, – написал он.

В Совете обороны Кривого Рога сообщили, что за эту ночь уровень Каховского водохранилища упал еще на полметра, а с момента подрыва ГЭС уже на 2,5 метра. В настоящее время уровень воды в водохранилище достаточен для водоснабжения в Никополе и Кривом Роге.

На Facebook-странице Никопольского водоканала вчера отмечалось, что водоснабжение работает в штатном режиме, но есть проблемы с давлением, ведь люди массово набирают воду.

Новости Днепра про В Никополе и районе начали режим жесткой экономии воды

Напомним, ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В результате прибрежные территории Херсонщины уходят под воду, а Каховское водохранилище стремительно мелеет.

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