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У Нікополі та районі розпочали режим жорсткої економії води

Сьогодні 10:23
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Вода є, але її треба економити.

Новости Днепра про У Нікополі та районі розпочали режим жорсткої економії води

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Мешканців Нікополя та району просять за можливості зробити запаси води, але використовувати її економно.

Друзі, вмикаємо режим жорстокої економії води. Як питної так і технічної. ОВА працює з АТБ щодо завезення додаткових об’ємів питної води в магазини мережі на території району. Хто має можливість – продовжуйте робити запаси води, – написав він. 

У Раді оборони Кривого Рогу повідомили, що за цю ніч рівень Каховського водосховища впав ще на пів метра, а з моменту підриву ГЕС вже на 2,5 метра. Наразі рівень води у водосховищі є достатнім для водопостачання у Нікополі та Кривому Розі. 

На Facebook-сторінці Нікопольського водоканалу вчора зазначалося, що водопостачання працює в штатному режимі, але є проблеми з тиском, адже люди масово набирають воду. 

Новости Днепра про У Нікополі та районі розпочали режим жорсткої економії води

Нагадаємо, уночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього прибережні території Херсонщини йдуть під воду, а Каховське водосховище стрімко міліє. 

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Новости Днепра про У Нікополі та районі розпочали режим жорсткої економії водиУкраїнська

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