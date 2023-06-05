Серед хвой, озер та піску: незвичайні місця для велопрогулянок у Дніпрі (СПИСОК)

У Дніпрі є кілька незвичайних місць для велопрогулянок. Там багато дерев, прекрасні краєвиди, немає автомобілів і достатньо місця, щоб і ті, хто приїхав двоколісним і ті, хто прийшов на прогулянку в зелену зону, не заважали один одному. А ще тут можна відчути себе, як у справжньому лісі.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку незвичайних місць для катання велосипедом.

Новокодацький парк

Територія цього парку – 35 га, кататися велосипедом по ньому можна дуже довго. У парку прокладено широкі алеї, тож велосипедисти не заважатимуть відпочиваючим і навпаки. Є місця, де дуже багато дерев та зелені, є місця для відпочинку після велопрогулянки – лави на алеях у тіні дерев.

Коса на Перемозі

Для тих, хто живе на правому березі і також хоче покататися велосипедом біля річки – є відмінне місце – це Коса на житловому масиві Перемога. Її загальна довжина становить близько 6 км. Тут є дикий пляж, спортивний майданчик, росте багато дерев.

Тунельна балка

Тунельна балка – одне з наймальовничіших місць у Дніпрі. Тут росте багато різних видів дерев, квітів, територія настільки велика, що місця вистачить і бігунам, і велосипедистам і тим, хто просто прийшов помилуватися природою. Любителі велоспорту можуть не лише кататися балкою, а й спробувати свої сили на трампліні.

Лісопарк у Діївці

Лісопарк включає великий лісовий масив поруч із житловими масивами на правому березі Дніпра. У зелену зону входять плавні, озера та урочища. Тут можна і велосипедом покататися, і влаштувати пішу прогулянку чи пікнік.

Ліс на Ломівському

Побувати в лісі можна просто приїхавши на житловий масив Ломовської у Дніпрі. Зелена зона розташована на лівому березі. Поруч із хвойними та листяними деревами протікає річка. Територія досить велика, тут можна зустріти тих, хто прийшов позасмагати на імпровізований дикий пляж, компанії, що приїхали до лісу на пікнік і навіть рибалок із наметами.

Парк Дружби

Знаходиться на лівому березі Дніпра. Це не зовсім парк, а скоріше лісопаркова зона. Його загальна площа налічує 100 га. Кататися велосипедом тут можна цілий день. Територіально зелена зона знаходиться в місті, але, потрапляючи сюди, здається, що приїхав у величезний хвойний ліс. Доріжки не такі широкі, як у міських парках та велосипедистам потрібно бути уважними при їзді ними.

Парк Сагайдак

Ще одна зелена зона, що знаходиться на лівому березі Дніпра. Площа парку майже 27 га. Тут багато високих дерев, чагарників і проїжджаючи парком також можна відчути себе в лісі. Парк умовно поділений на зелену та пляжну зону. Кататися можна і там, і там. З берега відкривається приголомшливий краєвид на правий бік Дніпра, близькість до річки надає прогулянці прохолоди.

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