В районе Днепропетровщины установили особый режим въезда и выезда: в чем дело

В Никопольском районе создали комендатуру, сообщил глава Никопольского района Евгений Евтушенко.
Совместным приказом Днепропетровской областной военной администрации, Оперативных группировок войск «ХАРЬКОВ», «ХЕРСОН», «ЗАПОРОЖЬЕ» от 18 декабря 2023 №137/0/13-23/4916/189/442, — говорится в сообщении в Telegram.
Что изменилось:
— образована комендатура Никопольского района;
— назначен руководитель комендатуры Никопольского района — полковник Дареев Сергей Александрович, начальник Никопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, на срок действия правового режима;
— установлен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;
— введена срок действия правового режима военного состояния проверку документов и осмотр вещей у лиц на территории Никопольского района в порядке, определенном Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1456 «Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения».
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепровском, Синельниковском и Криворожском районах установили комендатуры. Это позволит военным, а в частности, сотрудникам ТЦК останавливать автомобили, чтобы проверить документы или осмотреть личные вещи граждан.
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