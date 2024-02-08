Прокопали тоннель под водохранилищем в Никополь, чтобы убить заместителя мэра: в РВА прокомментировали слухи

Днем 8 февраля на одной из улиц расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Впоследствии появилась информация о том, что чинновника могла убить российская ДРГ, которая пробралась в город через сеть инженерных сооружений в районе высохшего Каховского водохранилища.
Такую версию озвучило издание Evocation.info.
Сообщается, что высохшее Каховское водохранилище превратилось в пустырь и серую зону после подрыва ГЭС россиянами. И якобы россияне роют подкоп и строят окопы и траншеи в сторону Никополя, до которого 4 километра «напрямую» из оккупированной Каменки-Днепровки.
Обозреватели отметили, что схожую тактику с подкопами россияне уже использовали в Авдеевке, о чем сообщали военные.
На эту информацию отреагировал глава Никопольского РОА Евгений Евтушенко. Чиновник отметил, что трагическая гибель заместителя Никопольского городского головы, Виталия Юрьевича Журавлева всколыхнула волну сомнительных «новостей».
Евтушенко не видит никаких подтверждений резонансной версии о том, что заместителя мэра убила российская ДРГ.
Что касается подкопа, то Каховское водохранилище не высохло, поэтому соорудить под ним тоннель протяженностью 4,6 километра тайно от Сил обороны невозможно.
Никаких инженерных работ, техники, работников в количестве достаточном для построения такого тоннеля не фиксируется. Сохраняем спокойствие, правоохранители выполняют свою работу. Искренне сочувствую семье погибшего, – прокомментировал Евгений Евтушенко.
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