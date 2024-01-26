В Никополе щенок привязали к лавке за магазином и бросили на морозе

Очередной случай издевательства над животными произошел в Никополе.

Несмотря на то, что в Никополе на Днепропетровщине и так хватает проблем, из-за постоянных обстрелов и прилетов фпв-дронов, люди доставляют хлопот животным и зооволонтерам, которые пытаются им помочь.

В Никополе кто-то привязал и оставил на морозе щенка. Долгое время животное провело на улице, не имея возможности выбраться из ловушки. К счастью, малыша заметили и спасли. Теперь ему ищут семью. Об этом рассказала известная волонтер из Никополя Елена.

Мальчика 3-4 месяцев, точно домашнего, чистенького, поздно вечером привязали кофточкой на морозе -6 к лавочке за магазином Людмила на Шевченко. Вы без сердца, хозяева??? – написала Елена 24 января.

Теперь она срочно ищет семью для мальчика. Волонтер отмечает, что пес когда вырастет — будет среднего размера. Он очень веселый и активный. На это должны обратить внимание будущие хозяева.

Елена уже вакцинировала щенка и нашла для него передержку. Но только на 3 дня. Дальше девать его некуда.

Если вы вдруг можете приютить малыша. Детали как это сделать ТУТ.

Напомним, ранее в Днепре выставили на улицу щенка, которого до этого приютили у себя дома. Животное женщине привезли из Киева, но из-за того, что собака якобы агрессивна и плохо себя ведет, новая хозяйка выбросила его на мороз.

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