В Новомосковске во время движения загорелся ВАЗ (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:17.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что огонь охватил моторный отсек легковушки и мгновенно распространился на салон.
Возгорание локализовали в 14:30 и ликвидировали в 14:45. В результате пожара поврежден салон и моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2106» на общей площади 4 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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