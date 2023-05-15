В Новомосковске во время движения загорелся ВАЗ (ФОТО)

Сегодня, 15 мая, в Новомосковске на улице Гетманская во время движения загорелся ВАЗ.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:17.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что огонь охватил моторный отсек легковушки и мгновенно распространился на салон.

Возгорание локализовали в 14:30 и ликвидировали в 14:45. В результате пожара поврежден салон и моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2106» на общей площади 4 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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