Угрожали ножом: в Днепре двое мужчин ограбили женщину

Она рассказала, что на улице к ней подошли двое мужчин, стали угрожать ножом, забрали мобильный телефон, деньги и скрылись в неизвестном направлении.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Инспекторы выяснили у потерпевшей приметы нападавших и начали их искать.
Вскоре правоохранители заметили двух граждан, похожих по ориентировке. Их остановили и опросили. Выяснилось, что телефон они успели сдать в ломбард. А в сумке одного из мужчин обнаружили нож, которым он, вероятно, угрожал женщине.
Патрульные задержали мужчин и доставили их в отделение полиции. Дальше делом занимается следователь.
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