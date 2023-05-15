Угрожали ножом: в Днепре двое мужчин ограбили женщину

Вчера днем ​​на линию "102" позвонила женщина.

Она рассказала, что на улице к ней подошли двое мужчин, стали угрожать ножом, забрали мобильный телефон, деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Инспекторы выяснили у потерпевшей приметы нападавших и начали их искать.

Вскоре правоохранители заметили двух граждан, похожих по ориентировке. Их остановили и опросили. Выяснилось, что телефон они успели сдать в ломбард. А в сумке одного из мужчин обнаружили нож, которым он, вероятно, угрожал женщине.

Патрульные задержали мужчин и доставили их в отделение полиции. Дальше делом занимается следователь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: