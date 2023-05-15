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У Новомосковську під час руху загорівся ВАЗ (ФОТО)

Сьогодні 17:59
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Сьогодні, 15 травня, у Новомосковську на вулиці Гетьманська під час руху загорівся ВАЗ.

Новости Днепра про У Новомосковську під час руху загорівся ВАЗ (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:17.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та встановили, що вогонь охопив моторний відсік легковика та миттєво поширився на салон.

Займання локалізували о 14:30 та ліквідували о 14:45. Внаслідок пожежі пошкоджено салон та моторний відсік автомобіля «ВАЗ-2106» на загальній площі 4 кв. м.

Новости Днепра про У Новомосковську під час руху загорівся ВАЗ (ФОТО)

Новости Днепра про У Новомосковську під час руху загорівся ВАЗ (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Новомосковську під час руху загорівся ВАЗ (ФОТО)Українська

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