У Новомосковську під час руху загорівся ВАЗ (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:17.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та встановили, що вогонь охопив моторний відсік легковика та миттєво поширився на салон.
Займання локалізували о 14:30 та ліквідували о 14:45. Внаслідок пожежі пошкоджено салон та моторний відсік автомобіля «ВАЗ-2106» на загальній площі 4 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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