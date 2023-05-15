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Погрожували ножем: у Дніпрі двоє чоловіків пограбували жінку

Сьогодні 15:41
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Учора вдень на лінію "102" зателефонувала жінка.

Новости Днепра про Погрожували ножем: у Дніпрі двоє чоловіків пограбували жінку

Вона розповіла, що на вулиці до неї підійшли двоє чоловіків, стали погрожувати ножем, забрали мобільний телефон, гроші та втекли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Інспектори з’ясували у потерпілої прикмети нападників та почали їх шукати.

Незабаром правоохоронці помітили двох громадян, схожих за орієнтуванням. Їх зупинили та опитали. З’ясувалось, що телефон вони встигли здати в ломбард. А в сумці одного з чоловіків виявили ніж, яким він, ймовірно, погрожував жінці.

Новости Днепра про Погрожували ножем: у Дніпрі двоє чоловіків пограбували жінку

Патрульні затримали чоловіків та доставили їх до відділку поліції. Далі справою займається слідчий.

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Новости Днепра про Погрожували ножем: у Дніпрі двоє чоловіків пограбували жінкуУкраїнська Новости Днепра про Погрожували ножем: у Дніпрі двоє чоловіків пограбували жінкуРусский

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