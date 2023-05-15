Погрожували ножем: у Дніпрі двоє чоловіків пограбували жінку

Учора вдень на лінію "102" зателефонувала жінка.

Вона розповіла, що на вулиці до неї підійшли двоє чоловіків, стали погрожувати ножем, забрали мобільний телефон, гроші та втекли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Інспектори з’ясували у потерпілої прикмети нападників та почали їх шукати.

Незабаром правоохоронці помітили двох громадян, схожих за орієнтуванням. Їх зупинили та опитали. З’ясувалось, що телефон вони встигли здати в ломбард. А в сумці одного з чоловіків виявили ніж, яким він, ймовірно, погрожував жінці.

Патрульні затримали чоловіків та доставили їх до відділку поліції. Далі справою займається слідчий.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: