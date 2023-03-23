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  • В Новомосковске после убийства в ночном клубе ужесточили ограничения: не будут продавать алкоголь

В Новомосковске после убийства в ночном клубе ужесточили ограничения: не будут продавать алкоголь

Сегодня 16:03
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В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошло убийство.

Новости Днепра про В Новомосковске после убийства в ночном клубе ужесточили ограничения: не будут продавать алкоголь

Там 29-летний мужчина достал пистолет и выстрелил в 21-летнего парня. От полученных травм потерпевший скончался.

После этой ситуации в городе ужесточили ограничения.

Об этом сообщает городской голова Сергей Резник.

Теперь все развлекательные заведения в городе должны завершать свою работу в 22:00, то есть за час до наступления комендантского часа. Кроме того, на период военного положения в Новомосковске запрещена продажа алкогольных напитков с 22:00 до 7:00.

Всех, кто будет нарушать установленные правила, ждет ответственность согласно законодательству. Нам в городе нужен бизнес, чувствующий свою социальную ответственность, особенно в такое сложное время. Предупреждаю, что теперь полиция будет усиленно патрулировать и проверять подобные заведения. Также обращаюсь к гражданам. Вы сами должны понимать и чувствовать ответственность за соблюдение правового режима военного времени. Будьте сознательными и не нарушайте законы, – отметил Сергей Резник.

Новости Днепра про В Новомосковске после убийства в ночном клубе ужесточили ограничения: не будут продавать алкоголь

Новости Днепра про В Новомосковске после убийства в ночном клубе ужесточили ограничения: не будут продавать алкоголь

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