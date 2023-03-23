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  • В Новомосковске мужчина с топором ганял коммунальщиков, которые обрезали деревья (ВИДЕО)

В Новомосковске мужчина с топором ганял коммунальщиков, которые обрезали деревья (ВИДЕО)

Сегодня 14:20
просмотров

В Новомосковске мужчина гонялся за коммунальщиками.

Новости Днепра про В Новомосковске мужчина с топором ганял коммунальщиков, которые обрезали деревья (ВИДЕО)

Довольно странная ситуация произошла в Новомосковске.

Утром 23 марта новомосковские коммунальщики приехали обрезать старые деревья вблизи домов на перекрестке улиц Калнышевского и Сучкова. Впрочем, по словам горожан, им помешал неизвестный мужчина.

Очевидцы рассказали, что около 10 часов утра откуда-то выскочил мужчина, начавший разгонять коммунальщиков. Ему не понравилось то, что они собирались обрезать деревья возле его дома. Он гонялся за ними с топором в руках, а потом когда работники спрятались, начал крушить служебный транспорт и едва не повредил чей-то автомобиль, который просто стоял рядом.

К счастью, никто не пострадал, но лобовое стекло коммунального автомобиля от удара топором полностью рассыпалось.

Известно, что после этого мужчина забежал в первый подъезд дома 23 по улице Сучкова (от улицы Сучкова). На место происшествия вызвали полицию.

Сейчас коммунальщики просят горожан помочь узнать неадеквата, разбившего их транспорт.

В сети опубликовали видео с дебоширом.

А вот так выглядит коммунальный транспорт, который разбил неизвестный мужчина.

Новости Днепра про В Новомосковске мужчина с топором ганял коммунальщиков, которые обрезали деревья (ВИДЕО)

Новости Днепра про В Новомосковске мужчина с топором ганял коммунальщиков, которые обрезали деревья (ВИДЕО)

Новости Днепра про В Новомосковске мужчина с топором ганял коммунальщиков, которые обрезали деревья (ВИДЕО)

Новости Днепра про В Новомосковске мужчина с топором ганял коммунальщиков, которые обрезали деревья (ВИДЕО)

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Новости Днепра про В Новомосковске мужчина с топором ганял коммунальщиков, которые обрезали деревья (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Новомосковске мужчина с топором ганял коммунальщиков, которые обрезали деревья (ВИДЕО)Русский

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