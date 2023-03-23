В Днепре старые скверы получили «новые» официальные названия

Вчера, 22 марта, состоялась 35-я сессия Днепровского городского совета.

В ходе ее проведения депутаты официально наименовали два сквера — Прибрежный и Западный.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

У них и были такие названия. Теперь же их официально утвердили.

Напомним, ранее эти скверы официально назывались объектами благоустройства. Так, согласно документам:

Сквер Прибрежный – это объект благоустройства на территории по ул. Набережной Победы в районе дома №37д;

Сквер Западный – это объект благоустройства на территории в районе ул. Даниила Галицкого, дома №51, 55, 57, 29, 47, 45, 43.

Отметим, эти зеленые зоны открыли еще в конце 2019 года. Сквер «Прибрежный» – на День города, его построили за городские средства, а сквер на Западном появился вместо рынка, на его строительство тратили областные средства.

Напомним, ранее мы писали, что сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями.

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