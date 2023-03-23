В Днепре будут судить водителя, который душил инспектора по парковке

В Днепре будут судить мужчину, который чуть не задушил инспектора по парковке.

Об этом сообщили на странице Единого парковочного пространства Днепра.

Все произошло еще в октябре 2022 года, когда водитель Chevrolet получил штраф за парковку. Мужчина оставил свою машину в центре Днепра посреди выезда из ворот. На это нарушение обратил внимание инспектор по парковке, решивший выписать автохаму штраф.

Это не понравилось владельцу автомобиля, который начал спорить с парковщиком. Когда аргументы закончились, он напал на инспектора и стал его душить. Прохожие вызвали полицию и скорую, которая забрала пострадавшего в больницу.

Водителю объявили о подозрении, а материалы дела передали в суд.

Вручили обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг», материалы направлены в суд, — говорится в сообщении.

Если вину водителя докажут, ему грозит от 3 до 5 лет ограничение или лишение свободы.

В сообщении отмечается, что это первое дело о нападении на инспектора по контролю за парковкой в Днепре, которое дошло до суда именно по этой статье. Есть и другие дела по нанесению побоев инспекторам, которые квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений и которые предусматривали наказание только в виде штрафа. В этот раз обидчику грозит тюремный срок.

Кроме этого, продолжается уголовное производство по другому факту избиения инспектора по парковке. Правонарушение квалифицировано по этой же статье.

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