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  • У Новомосковську після вбивства у нічному клубі посилили обмеження: не будуть продавати алкоголь

У Новомосковську після вбивства у нічному клубі посилили обмеження: не будуть продавати алкоголь

Сьогодні 16:03
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У неділю, 19 березня, у нічному клубі Новомосковська сталося вбивство.

Новости Днепра про У Новомосковську після вбивства у нічному клубі посилили обмеження: не будуть продавати алкоголь

Там 29-річний чоловік дістав пістолет та вистрелив у 21-річного хлопця. Від отриманих травм потерпілий помер.

Після цієї ситуації в місті посилили обмеження.

Про це повідомляє міський голова Сергій Рєзнік.

Тепер усі розважальні заклади у місті мають завершувати свою роботу о 22:00, тобто за годину до настання комендантської години. Крім того, на період воєнного стану у Новомосковську заборонено продаж алкогольних напоїв з 22:00 до 7:00.

Усіх, хто буде порушувати встановлені правила, чекає відповідальність згідно з законодавством. Нам у місті потрібен бізнес, який відчуває свою соціальну відповідальність, а особливо у такий складний час. Попереджаю, що відтепер поліція буде посилено патрулювати та перевіряти подібні заклади. Також звертаюсь до громадян. Ви самі маєте розуміти та відчувати відповідальність за дотримання правового режиму воєнного часу. Будьте свідомими і не порушуйте законів, – зазначив Сергій Рєзнік.

Новости Днепра про У Новомосковську після вбивства у нічному клубі посилили обмеження: не будуть продавати алкоголь

Новости Днепра про У Новомосковську після вбивства у нічному клубі посилили обмеження: не будуть продавати алкоголь

Нагадаємо, раніше ми писали: вбивство у нічному клубі Новомосковська: друг загиблого розповів, як все було.

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Новости Днепра про У Новомосковську після вбивства у нічному клубі посилили обмеження: не будуть продавати алкогольУкраїнська

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