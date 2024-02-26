В Кривом Роге из-за отравления угарным газом погибли женщина и мужчина

Трагедия произошла в эти выходные.

В Кривом Роге в эти выходные произошла трагедия — погибли женщина и мужчина. По предварительной версии, они отравились угарным газом.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Отметим, угарный газ — это токсичный газ, который образуется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Он опасен тем, что не имеет цвета, запаха или вкуса, однако может быть смертельным для человека.

Симптомы отравления угарным газом:

головная боль;

тошнота;

учащенное дыхание;

слабость, чувство усталости;

головокружение;

спутанность сознания.

Как избежать отравления угарным газом:

при пользовании газовыми приборами устанавливайте окно на проветривание;

ни в коем случае не используйте отопительные приборы при отсутствии тяги в дымоходе;

при установке газовой колонки или котла предусмотрите отдельный дымоход для отвода продуктов горения;

если вы используете твердое топливо, не закрывайте вытяжку до момента полного сгорания топлива;

не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках: оно должно быть синим или фиолетовым. Желтое пламя — это признак неполного сгорания газа, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха в горелку;

не пользуйтесь газовыми приборами не по назначению, например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения;

эксплуатируйте только исправные газовые приборы.

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