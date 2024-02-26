В Кривом Роге из-за отравления угарным газом погибли женщина и мужчина

В Кривом Роге в эти выходные произошла трагедия — погибли женщина и мужчина. По предварительной версии, они отравились угарным газом.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Отметим, угарный газ — это токсичный газ, который образуется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Он опасен тем, что не имеет цвета, запаха или вкуса, однако может быть смертельным для человека.
Симптомы отравления угарным газом:
Как избежать отравления угарным газом:
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