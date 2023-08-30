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В Кривом Роге из реки достали утопленника

Сегодня 09:30
просмотров

Личность мужчины устанавливают.
Новости Днепра про В Кривом Роге из реки достали утопленника

Фото условное.

Сегодня утром в Кривом Роге из реки достали утопленника.

Предварительно известно, что мужчина вчера вечером пошел купаться в водоеме. Он прыгнул в воду и не вынырнул. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и правоохранителей.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Отмечается, что поисковые работы продолжались до поздней ночи и продолжились утром. Тело мужчины нашли на 3-метровой глубине в 5 метрах от берега.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Кривом Роге из реки достали утопленника

Новости Днепра про В Кривом Роге из реки достали утопленника

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из реки вытащили тело женщины.

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