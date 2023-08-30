Сегодня утром в Кривом Роге из реки достали утопленника.
Предварительно известно, что мужчина вчера вечером пошел купаться в водоеме. Он прыгнул в воду и не вынырнул. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и правоохранителей.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Отмечается, что поисковые работы продолжались до поздней ночи и продолжились утром. Тело мужчины нашли на 3-метровой глубине в 5 метрах от берега.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.
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Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из реки вытащили тело женщины.
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