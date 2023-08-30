У Кривому Розі з річки дістали потопельника

Особу чоловіка встановлюють.

Сьогодні вранці у Кривому Розі з річки дістали потопельника.

Попередньо відомо, що чоловік вчора ввечері пішов купатися у водоймі. Він стрибнув у воду та не винирнув. Очевидці викликали на місце події рятувальників та правоохоронців.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Зазначається, що пошукові роботи тривали до пізньої ночі та продовжилися вранці. Тіло чоловіка знайшли на 3-метровій глибині у 5 метрах від берега.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

ФОТО 18+!!!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині із річки витягли тіло жінки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: