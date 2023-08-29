Дрейфовало на поверхности воды: на Днепропетровщине из реки вытащили тело женщины

К спасателям обратились стражи порядка, которые попросили о помощи и рассказали, что на поверхности реки Бык лежит чье-то тело. Все произошло утром 29 августа, в поселке Петропавловка Синельниковского района.
На место отправили местных спасателей.
По прибытию к месту происшествия, с помощью резиновой лодки, чрезвычайники добрались до тела, которое находилось в воде в пяти метрах от берега.
Погибшую женщину доставили на сушу и передали работникам Национальной полиции. О ее возрасте и обстоятельствах смерти пока ничего не известно.
Напомним, вчера в сквере Прибрежном в реке утонул мужчина. Спасатели более получаса искали отдыхающего в воде. Его пытались реанимировать, но уже было поздно.
Читайте также:
Автор:
Количество фальсифицированного горючего в Украине значительно уменьшилось, но все равно…
Раньше за вход в парк Шевченко нужно было платить. В…
Как отмечают риэлторы, самый пик покупок дач в Днепре приходится…
Продолжается полномасштабная война, каждый громкий звук вызывает у горожан неприятные…
За этот период мужчина получил 12 тысяч гривен.
Количество фальсифицированного горючего в Украине значительно уменьшилось, но все равно есть отдельные сети, которые вместо бензина продают суррогат.
Раньше за вход в парк Шевченко нужно было платить. В парке были аллеи, пару аттракционов, театр, росли разные растения и продавались мороженное и напитки. Плату за вход отметили более 50 лет назад.
Нужна ваша помощь!
Волонтер из Никополя, которого искали почти неделю, попал в больницу с инсультом.
Как отмечают риэлторы, самый пик покупок дач в Днепре приходится на конец весны и начало лета и начало осени. Весной ее покупают те, кто хочет провести теплые дни на природе или заняться выращиванием своих овощей и фруктов, а в конце…
В Раде зарегистрировали законопроект о "относительно справедливой мобилизации".
Продолжается полномасштабная война, каждый громкий звук вызывает у горожан неприятные ассоциации, однако не всем до этого есть дело.
Впервые с начала войны НБУ разрешил банкам продавать населению больше безналичной валюты.
В Днепре и области объявили о чрезвычайной пожарной опасности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!