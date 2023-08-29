Дрейфовало на поверхности воды: на Днепропетровщине из реки вытащили тело женщины

На Днепропетровщине из реки вытащили тело женщины.

К спасателям обратились стражи порядка, которые попросили о помощи и рассказали, что на поверхности реки Бык лежит чье-то тело. Все произошло утром 29 августа, в поселке Петропавловка Синельниковского района.

На место отправили местных спасателей.

По прибытию к месту происшествия, с помощью резиновой лодки, чрезвычайники добрались до тела, которое находилось в воде в пяти метрах от берега.

Погибшую женщину доставили на сушу и передали работникам Национальной полиции. О ее возрасте и обстоятельствах смерти пока ничего не известно.

Напомним, вчера в сквере Прибрежном в реке утонул мужчина. Спасатели более получаса искали отдыхающего в воде. Его пытались реанимировать, но уже было поздно.

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