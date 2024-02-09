В Кривом Роге прогремит взрыв: когда будет громко

Без паники – взрыв производственный!

Сегодня, 9 февраля, в Кривом Роге в 14:00 прогремит взрыв. Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, громче всего будет в Саксаганском и Центрально-Городском районах города.

Сегодня в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал Вилкул.

Однако, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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