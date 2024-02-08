В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку

Жуткая авария произошла в 18 часов 8 февраля сообщили в ГСЧС.
На улице Сичеславская Покровского района города Кривой Рог, в результате столкновения двух автомобилей человека зажало внутри деформированного кузова автомобиля.
Приехав на место происшествия, чрезвычайники установили, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Volkswagen Crafter. В легковушке оказался зажатый травмированный водитель.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи, мужчину 1996 года рождения.
Представители Национальной полиции проводят следственные действия по обстоятельствам происшествия.
Читайте также:
Автор:
Будьте в безопасных местах!
Без паники!
Погибшего передали представителям полиции.
В Кривом Роге на Днепропетровщине судили работника бани, занимавшегося сводничеством.
Днепряне жалуются на гнилую капусту из АТБ.
В Украине новый главнокомандующий ВСУ.
В Украине могут ввести лимиты на банковские переводы.
После сообщений об убийстве заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева появилась странная новость.
Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его ввели в феврале 2022 года. Многие потребители пользовались этим и не платили за свет, другие накопили долги потому что платить было нечем.
Будьте в безопасных местах!
В Днепре спасают пса Блэка, у которого сломаны задние лапы.
В "Дії" появилась новая услуга - карта укрытий и возможность сообщить, если оно закрыто.
Вчера жительница Ивано-Франковской области Иванна Ванджурак рассказала в сети, что на нее и ее 6-летнюю дочь в селе Космач напала толпа женщин из-за того, что она якобы "наводчица военкома".
В Украине работает над созданием электронного военного билета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!