В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи, мужчину 1996 года рождения.

Приехав на место происшествия, чрезвычайники установили, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Volkswagen Crafter. В легковушке оказался зажатый травмированный водитель.

На улице Сичеславская Покровского района города Кривой Рог, в результате столкновения двух автомобилей человека зажало внутри деформированного кузова автомобиля.

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