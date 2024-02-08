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  • В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку

В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку

Сегодня 21:01
просмотров

В Кривом Роге из автомобиля "вырезали" водителя.

Новости Днепра про В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку

Жуткая авария произошла в 18 часов 8 февраля сообщили в ГСЧС.

На улице Сичеславская Покровского района города Кривой Рог, в результате столкновения двух автомобилей человека зажало внутри деформированного кузова автомобиля.

Приехав на место происшествия, чрезвычайники установили, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Volkswagen Crafter. В легковушке оказался зажатый травмированный водитель.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи, мужчину 1996 года рождения.

Представители Национальной полиции проводят следственные действия по обстоятельствам происшествия.

Новости Днепра про В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку

Новости Днепра про В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку

Новости Днепра про В Кривом Роге водителя вырезали из Daewoo: его легковушка влетела в маршрутку

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