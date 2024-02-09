У Кривому Розі пролунає вибух: коли буде гучно

Сьогодні, 9 лютого, у Кривому Розі о 14:00 пролунає вибух. Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
За його словами, найгучніше буде у Саксаганському та Центрально-Міському районах міста.
Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав Вілкул.
Однак, будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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