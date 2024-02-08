Дніпрянка Юлія придбала капусту в АТБ, що на проспекті Миру. Зовні качан виглядав свіжим, але прийшовши додому та розрізав овоч, жінка побачила, що на неї чекав сюрприз.
Капуста в АТБ на пр. Миру, – підписала фото Юлія.
Капуста була повністю гнила і тільки верхні листочки зберегли свіжість.
У коментарях до допису покупці порадили звернутися до супермаркету, аби адміністрація замінила зіпсований товар.
Багато хто теж придбав гнилу капусту в АТБ. Покупці почали ділитися фото своїх зіпсованих качанів.
Такі проблеми є й з картоплею.
Люди припускають, що овочі померзли, тому й згнили всередині.
Водночас дніпряни зазначають, що теж брали в АТБ капусту і вона була нормальною.
Містяни звинувачують у всьому постачальника, що привіз товар, який ймовірно зберігався у поганих умовах та почав псуватися. На жаль, визначити, чи капуста або картопля гнилі можна лише розрізавши овочі, тому в магазинах дійсно не завжди можуть прослідкувати їхньою за якістю.
Придбавши зіпсований товар, варто звернутися до магазину та вказати на проблему. Таким чином ви зможете не тільки повернути витрачені гроші, а й допомогти іншим покупцям, позаяк супермаркет після звернення незадоволеного клієнта захоче виправити ситуацію.
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