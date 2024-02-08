Внешне свежая – внутри гниль: в Днепре массово жалуются на капусту из АТБ

Днепряне жалуются на гнилую капусту из АТБ.

Днепрянка Юлия приобрела капусту в АТБ на проспекте Мира. Снаружи кочерыжка выглядела свежей, но придя домой и разрезав овощ, женщина увидела, что ее ждал сюрприз.

Капуста в АТБ на пр. Мира, – подписала фото Юлия.

Капуста была полностью гнилая и только верхние листочки сохранили свежесть.

В комментариях к посту покупатели посоветовали обратиться в супермаркет, чтобы администрация заменила испорченный товар.

Многие тоже приобрели гнилую капусту в АТБ. Покупатели начали делиться фото своих испорченных початков.

Такие проблемы есть и с картофелем.

Люди предполагают, что овощи померзли, потому и сгнили внутри.

В то же время днепряне отмечают, что тоже брали у АТБ капусту и она была нормальной.

Горожане обвиняют во всем поставщика, что привез товар, который, вероятно, хранился в плохих условиях и начал портиться. К сожалению, определить, можно ли капуста или картофель гнили разрезав овощи, поэтому в магазинах действительно не всегда могут проследить за их качеством.

Купив испорченный товар, следует обратиться в магазин и указать на проблему. Таким образом, вы сможете не только вернуть потраченные деньги, но и помочь другим покупателям, поскольку супермаркет после обращения недовольного клиента захочет исправить ситуацию.

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