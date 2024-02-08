Поліз за м’ячем – стіна обвалилася: у Дніпрі рятують 13-річного хлопця, який зламав хребет біля школи

У Дніпрі рятують криворізького школяра, який зламав хребет, коли грав у футбол на території школи.

Інцидент трапився 4 лютого на території 16-ї школи у Кривому Розі, пише Суспільне.

Батько 13-річного Владислава, який травмувався біля будівлі на території школи, розповів, що син грав у футбол. М’яч випадково залетів на дах однієї із господарчих споруд. Хлопець поліз його діставати, але в той момент частина стіни обвалилася і дитина впала не землю.

Владислав зателефонував батькові і сказав, що не відчуває ніг.

Тату, я впав, не відчуваю ніг. Що мені робити?”. Приїжджаю на місце події: лежить син, приїхала швидка, навколо люди, — говорить батько.

Наразі хлопець лікується у Дніпрі у відділенні нейрохірургії. На нього очікує операція з реконструкції хребта, розповідають лікарі.

Медики зазначили, що стан Владислава при госпіталізації був тяжким. У нього стався спінальний шок.

Наразі його стан повністю компенсований, загрози для життя більше у дитини немає, — говорить лікар.

Батько хоче звернутися до правоохоронці, аби ті з’ясували, чому будівля обвалилася та кому споруда належить.

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