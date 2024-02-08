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Полез за мячом — стена обрушилась: в Днепре спасают 13-летнего парня, сломавшего хребет возле школы

Сегодня 21:55
просмотров

В Днепре спасают криворожского школьника, который сломал позвоночник, когда играл в футбол на территории школы.

Новости Днепра про Полез за мячом - стена обрушилась: в Днепре спасают 13-летнего парня, сломавшего хребет возле школы

Инцидент произошел 4 февраля на территории 16-й школы в Кривом Роге, пишет Суспільне. 

Отец 13-летнего Владислава, который травмировался у здания на территории школы, рассказал, что сын играл в футбол. Мяч случайно залетел на крышу одного из хозяйственных построек. Парень полез его доставать, но в тот момент часть стены обрушилась и ребенок упал на землю.

Владислав позвонил отцу и сказал, что не чувствует ног.

Папа, я упал, не чувствую ног. Что мне делать?». Приезжаю на место происшествия: лежит сын, приехала скорая, вокруг люди, — говорит отец.

Сейчас лечится в Днепре в отделении нейрохирургии. Его ожидает операция по реконструкции позвоночника, рассказывают врачи.

Медики отметили, что состояние Владислава при госпитализации было тяжелым. У него случился спинальный шок.

Пока его состояние полностью компенсировано, угрозы для жизни больше у ребенка нет, — говорит врач.

Отец хочет обратиться к стражам порядка, чтобы те выяснили, почему здание обрушилось и кому сооружение принадлежит.

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Новости Днепра про Полез за мячом - стена обрушилась: в Днепре спасают 13-летнего парня, сломавшего хребет возле школыУкраїнська Новости Днепра про Полез за мячом - стена обрушилась: в Днепре спасают 13-летнего парня, сломавшего хребет возле школыРусский

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