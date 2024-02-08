Полез за мячом — стена обрушилась: в Днепре спасают 13-летнего парня, сломавшего хребет возле школы

Инцидент произошел 4 февраля на территории 16-й школы в Кривом Роге, пишет Суспільне.
Отец 13-летнего Владислава, который травмировался у здания на территории школы, рассказал, что сын играл в футбол. Мяч случайно залетел на крышу одного из хозяйственных построек. Парень полез его доставать, но в тот момент часть стены обрушилась и ребенок упал на землю.
Владислав позвонил отцу и сказал, что не чувствует ног.
Папа, я упал, не чувствую ног. Что мне делать?». Приезжаю на место происшествия: лежит сын, приехала скорая, вокруг люди, — говорит отец.
Сейчас лечится в Днепре в отделении нейрохирургии. Его ожидает операция по реконструкции позвоночника, рассказывают врачи.
Медики отметили, что состояние Владислава при госпитализации было тяжелым. У него случился спинальный шок.
Пока его состояние полностью компенсировано, угрозы для жизни больше у ребенка нет, — говорит врач.
Отец хочет обратиться к стражам порядка, чтобы те выяснили, почему здание обрушилось и кому сооружение принадлежит.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге из автомобиля "вырезали" водителя.
За эти средства он обещал решить вопрос с условно-досрочным увольнением.
Днепряне жалуются на гнилую капусту из АТБ.
Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его…
Война унесла жизнь жителя Новомосковска.
В Кривом Роге из автомобиля "вырезали" водителя.
За эти средства он обещал решить вопрос с условно-досрочным увольнением.
Днепряне жалуются на гнилую капусту из АТБ.
В Украине новый главнокомандующий ВСУ.
В Украине могут ввести лимиты на банковские переводы.
После сообщений об убийстве заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева появилась странная новость.
Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его ввели в феврале 2022 года. Многие потребители пользовались этим и не платили за свет, другие накопили долги потому что платить было нечем.
Будьте в безопасных местах!
В Днепре спасают пса Блэка, у которого сломаны задние лапы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!