В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая зарезала своего мужа

В ночь на 10 января супруги криворожане поскандалили.

53-летняя женщина схватила нож и нанесла 56-летнему мужчине удары в ногу. От полученных травм тот скончался.

Все это происходило у семьи дома.

Орудие преступления – нож, полицейские обнаружили и изъяли. А саму женщину задержали в порядке ст. 208 УКП. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения – это ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

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