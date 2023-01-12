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В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая зарезала своего мужа

Сегодня 08:00
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В ночь на 10 января супруги криворожане поскандалили.

Новости Днепра про В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая зарезала своего мужа

53-летняя женщина схватила нож и нанесла 56-летнему мужчине удары в ногу. От полученных травм тот скончался.
Все это происходило у семьи дома.

Орудие преступления – нож, полицейские обнаружили и изъяли. А саму женщину задержали в порядке ст. 208 УКП. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения – это ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

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Новости Днепра про В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая зарезала своего мужаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая зарезала своего мужаРусский

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